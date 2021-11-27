Скончался заведующий инфекционным отделение томской горбольницы №3

27 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 27 ноября, на 53 году жизни скоропостижно скончался заведующий инфекционным отделением городской клинической больницы №3 Виктор Якимов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Виктор Якимов один из первых врачей в Томской области начал лечение пациентов с COVID-19 в инфекционном отделении горбольницы №3, которое первым приняло пациентов с вероятной и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Во время борьбы с COVID -19 Виктор Лаврентьевич наряду со всеми коллегами испытывал колоссальные нагрузки, спасая жизни людей от этой страшной инфекционной болезни. Постоянно работал в «красной зоне», всегда был готов ответить на любые вопросы как пациентов, так и журналистов, убеждая их беречь себя и своих близких, соблюдая все необходимые меры безопасности и профилактики», — говорится в сообщении. — Виктора Якимова коллеги и пациенты знали как ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного и тактичного человека. Для всего медицинского сообщества это огромная потеря».

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по инфекционном болезням, врач-инфекционист Виктор Якимов родился в 1968 году в посёлке Нижнеангарск Республики Бурятия. В 1995 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 1996-м окончил интернатуру по специальности «врач-инфекционист». Позже работал врачом-инфекционистом в детской инфекционной больнице. С 2005 года по настоящее время работал в горбольнице №3 им. Альперовича.

За время своей работы Виктор Якимов имел поощрения департамента здравоохранения Томской области, Президента Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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