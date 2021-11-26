Томичей приглашают посмотреть на растения-хищники

26 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета открывается выставка хищных растений. Томичи смогут увидеть около 30 видов и сортов растений, который разными способами ловят насекомых, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Например, листья жирянок имеют светло-зеленые листья с железисто-клейкой поверхностью — ловушкой для мелких насекомых, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории редких растений СибБСУ ТГУ Алексей Прокопьев. — Нежные листья росянок покрыты маленькими железистыми волосками, выделяющими на кончике липкую жидкость для улавливания и переваривания насекомых».

Также томичи смогут увидеть венерины мухоловки, которые захватывают жертв своими «зубастыми» листьями-ловушками. Тропические насекомоядные растения — непентесы имеют необычные выросты на кончиках листьев, напоминающие «кувшинчики», которые привлекают свою жертву цветом и запахом. В них могут попадаться не только насекомые, но даже улитки, лягушки и ящерицы.

Еще один необычный экспонат выставки СибБС — саррацения. Листья этого растения по форме напоминают трубку, в которую насекомых привлекает сладкий нектар. Волоски в трубке саррацении располагаются таким образом, что жертва не может выбраться из него и растворяется пищеварительным соком.

Часть растений-хищников можно встретить и на сфагновых болотах Томской области: росянку круглолистную, росянку английскую и росянку обратнояйцевидную. В стоячих водоемах и болотах нашего региона можно обнаружить ещё одного хищника — пузырчатку, которая имеет маленькие овальные ловчие пузырьки — ловушки для мелких насекомых и ракообразных.

«Сейчас в коллекции Сибирского ботанического сада насчитывается около 40 видов и сортов насекомоядных растений. Выставка продлится до конца декабря, — дополняет Алексей Прокопьев. — В следующем году в субтропической оранжерее Ботанического сада мы планируем сделать постоянную экспозицию с этими удивительными представителями флоры».

Познакомиться с растениями можно на самостоятельных экскурсиях. Оранжереи СибБС ТГУ открыты для посетителей по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 (предварительная запись не требуется).

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с распоряжением губернатора Томской области при посещении ботанического сада для граждан в возрасте 18+ необходимо иметь один из документов:

сертификат о вакцинации COVID-19;

сертификат о перенесенном заболевании COVID-19;

справка о прививке; справка из медучреждения о перенесенном заболевании;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения.​

Дети до 18 лет могут посещать Ботанический сад без предъявления справок и сертификатов. При себе необходимо иметь маску.

Фото СибБС ТГУ

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