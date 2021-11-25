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В Томске открылся сырный гастробутик

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Вчера, 24 ноября, в Томске открылся второй фирменный магазин ремесленной сыроварни «Сибирский формаджио». Особенностью нового гастробутика под брендом «Сырная коллекция» стало наличие собственной кухни.

«На примере этой сыроварни мы видим результаты большой работы, которую администрация региона начала пять-шесть лет назад. Прежде всего, мы учили основам — приглашали экспертов из ведущих институтов сыроделия, практиков из Голландии, Австрии, Франции, — заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр, принимавший участие в открытие гастробутика. — Сейчас наши сыровары уже на новом этапе развития — активно перевооружаются, расширяют объемы, чтобы удовлетворить спрос, который есть у томичей по качеству и ассортименту сыров».

В новом магазине будут готовить большой ассортимент блюд с использованием продукции сыроварни, в том числе и кондитерские изделия. Последнее направление компания «Сибирский формаджио» будет развивать при поддержке областной власти. По результатам конкурса предприятию будет компенсирована часть затрат на приобретение оборудования для открытой кухни.

Кроме того, в гастробутике будет работать сомелье, который подберет наиболее подходящее вино под понравившийся сыр.

Отмечается, что с начала 2021 года в регионе изготовлено 226,2 тонны сыра, при этом каждый четвертый килограмм (49 тонн) — в ремесленных сыроварнях. Сейчас томские производители выпускают около 85 наименований сыров, а в 2015 году их было только пять.

Производством сыров в Томской области занимаются два крупных пищевых молокоперерабатывающих предприятия — «Деревенское молочко» и «Томское молоко», а также более 40 фермеров и предпринимателей. В число наиболее крупных ремесленных сыроварен входят «Сырная Мастерская СветочЪ&Ко», «Сырная история» (торговая марка VAN CLASSEN), «Сибирский формаджио» и «Сыроварня «Вкус сыра».

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