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В томском ТЮЗе премьера нового спектакля «Книга всех вещей»

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В субботу, 27 ноября, в томском Театре юного зрителя в рамках Лаборатории актуального детского театра состоится премьера спектакля «Книга всех вещей». Постановку покажут на планшете большой сцены ТЮЗа, а после пройдет обсуждение с командой проекта.

Как уточняют в пресс-службе ТЮЗа, выпуск спектакля является вторым, завершающим, этапом лаборатории актуального детского театра — нового сезона «Арт-лабораторий», организованного фестивалем-школой современного искусства «Территория» и компанией СИБУР.

Куратором проекта 2021 года выступает режиссёр Дмитрий Акимов. Основой постановки стало одноименное произведение Гюса Кёйера. Эскиз спектакля «Книга всех вещей» был выбран для постановки зрителями — участниками первого этапа лаборатории, прошедшего в Томске с 27 сентября по 3 октября. «Книга всех вещей», написанная в 2004 году, переносит зрителей в 50-е годы прошлого века. В истории переплетаются магия и обычная жизнь, юмор и жестокость. Главный герой спектакля, 9-летний Томас, твердо решил стать счастливым, пусть в его жизни и семье много острых проблем.

«Не каждая книга остаётся в памяти. Эту я взял в руки 2 года назад и запомнил. Обычно кажется, что всё это ты уже читал. А здесь возникло ощущение, что в истории серьёзные и даже страшные вещи лежат близко со смешными, а современный контекст соседствует с неформальной фантазией. С таким очень редко встречаешься. Потому я вернулся к этому тексту на лаборатории», — отметил режиссер спектакля Артём Устинов.

Над спектаклем работают художник Игорь Каневский, художник по свету Наталия Гара. В постановке заняты Тимофей Абаскалов, Владимир Хворонов, Ольга Ульяновская, Наталья Гитлиц, Аполлинария Мусинова, Ольга Никитина, Екатерина Костина, Роман Колбин.

Билеты доступны в кассе театра по адресу: пер. Нахановича, 4, а также на сайте: tuz-tomsk.ru.

В пресс-службе отмечают, что на период ограничений, связанных с пандемией, для посещения спектакля необходим действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или статус переболевшего, или ПЦР-тест с результатом, полученным не более чем за 72 часа до мероприятия.

«Арт-лаборатории» — совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и компании СИБУР, который с 2016 года проводится в российских регионах в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». С 2018 года задача «Арт-лабораторий» — создание полноценных постановок, которые впоследствии должны войти в репертуар театров, участвующих в проекте. За время работы «Арт-лабораторий» уже было выпущено 11 спектаклей в театрах Воронежа, Нижневартовска, Перми, Тобольска и Томска.

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