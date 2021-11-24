Северчанин завоевал медали на чемпионате мира по плаванию среди глухих

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Северчанин Степан Скосырский одержал победу на чемпионате мира по плаванию в ластах на короткой воде (спорт глухих), проходившем в польской Гливице, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 130 спортсменов из 23 стран. Спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» Степан Скосырский стал бронзовым призёром на дистанциях 400 м (комплекс) и 200 м (баттерфляй). Также в составе сборной страны спортсмен в завоевал 4 золотые медали эстафетном плавании: 4×50 м и 4×200 м вольным стилем, 4×50 м и 4×100 м комбинированным.

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место с 36 золотыми, 17 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Степан Скосырский выполнил норматив мастера спорта международного класса (спорт глухих). Пловца к турниру подготовили тренеры Юрий Ячменёв и Ольга Радионова.

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