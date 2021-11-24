18+
18+

Северчанин завоевал медали на чемпионате мира по плаванию среди глухих

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт выиграли спорт глухих плавание в чемпионат мира Северчанин завоевал медали на чемпионате мира по плаванию среди глухих

Северчанин Степан Скосырский одержал победу на чемпионате мира по плаванию в ластах на короткой воде (спорт глухих), проходившем в польской Гливице, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 130 спортсменов из 23 стран. Спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» Степан Скосырский стал бронзовым призёром на дистанциях 400 м (комплекс) и 200 м (баттерфляй). Также в составе сборной страны спортсмен в завоевал 4 золотые медали эстафетном плавании: 4×50 м и 4×200 м вольным стилем, 4×50 м и 4×100 м комбинированным.

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место с 36 золотыми, 17 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Степан Скосырский выполнил норматив мастера спорта международного класса (спорт глухих). Пловца к турниру подготовили тренеры Юрий Ячменёв и Ольга Радионова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский художник нарисовал героев «Цветика-семицветика» на фоне деревянных домов Томска

17 ноября 2021
Томские новости

«Городское путешествие. Томск» презентовали на КРЯКК-2021

19 ноября 2021
Томские новости

Электричка заменит поезд дальнего следования на маршруте Томск-Новосибирск

23 ноября 2021
Спорт

Быстрее, выше, молодежнее: «Сибагро» подарила поселку Молодежный современную спортплощадку

29 октября 2021
Томские новости

Девушка-пассажир погибла в ДТП с водителем без прав в Томской области

15 ноября 2021
Томские новости

В Томске скончалась пожилая пациентка, внук которой под видом врача ухаживал за ней в ковидарии

1 ноября 2021
Томские новости

Томичи могут принять участие в благоустройстве парка «Звездный»

27 октября 2021
Томские новости

Томич стал вторым на чемпионате мира по бодибилдингу

9 ноября 2021
Томские новости

ZEN открывает новое креативное пространство в томском пассаже Второва

26 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle