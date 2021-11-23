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Электричка заменит поезд дальнего следования на маршруте Томск-Новосибирск

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РЖД с 12 декабря назначит электропоезд на маршрут Томск–Новосибирск вместо поезда дальнего следования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД).

«В целях сохранения удобного и востребованного пассажирского сообщения между Томском и Новосибирском в новом графике движения поездов на 2021–2022 годы предусмотрен моторвагонный подвижной состав серии ЭД4МК из четырех вагонов», — отметили в пресс-службе.

Электропоезд серии ЭД4МК на этом маршруте курсировал в 2004–2010 годах и был отменен в связи с убыточностью. В 2015 году на маршрут был назначен поезд дальнего следования, который до пандемии ходил с частотой 1-2 раза в день, в настоящее время три раза в неделю.

Несмотря на замену подвижного состава, расписание движения и время в пути (5 часов) сохранится. Состав будет курсировать по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Конкуренцию железнодорожному транспорту на маршруте Томск–Новосибирск создают автобусы (в пути 4-5 часов, порядка 20 рейсов в день) и самолеты авиакомпании «Сибирь» (бренд S7, дважды в неделю).

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