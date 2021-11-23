Завтра в Томске ограничат движение по ул. Бердской

23 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра, 24 ноября, в Томске будет временно ограничено движение транспорта по ул. Бердской на участке от ул. Водяной до пер. Баранчуковский, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение, связанное с демонтажем участка водопровода Ду 500 для строительства тепломагистрали, продлится с 9.00 до 17.00.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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