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Приемные семьи Томска поделятся своим опытом с томичами

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Благотворительный фонд «Томск без сирот» приглашает томичей 4 декабря принять участие в городском форуме «Исцеляющий родитель». На встрече можно будет обсудить темы, связанные с приемным родительством и усыновлением.

Как сообщает фонд в своей группе ВКонтакте, встреча пройдет очно. Участники смогут поговорить со специалистами, которые так или иначе связаны с проблематикой приемного родительства, познакомиться с опытом работы тематического городского сообщества и пообщаться с семьями, имеющими опыт усыновления.

Приглашаются все, кто уже воспитывает приемных детей, кто хочет помогать детям-сиротам в качестве волонтера и те, чья профессиональная деятельность предполагает работу в этой сфере.

Форум пройдет с 13.00 до 16.30 по адресу: пр. Фрунзе, 86 (помещение фонда). Обязательна регистрация по ссылке. Кроме того, с мероприятия будет организована онлайн-трансляция.

Встреча проводится при поддержке администрации г. Томска и департамента по вопросам семьи и детей администрации Томской области.

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