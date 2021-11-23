Загрязняющие вещества обнаружены в реке под Томском, где гибла рыба

23 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Специалисты химико-аналитической лаборатории Томского областного госучреждения «Облкомприрода» выявили загрязняющие вещества в пробах воды реки Малая Киргизка после сообщений о гибели рыбы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Эксперты установили факт ухудшения качества воды от деревни Кусково и ниже по течению в районе гибели рыбы. В пробах выявлены загрязняющие вещества, которые, вероятно, и стали причиной инцидента», — говорится в сообщении.

Результаты проверки направили в региональные отделы Росприроднадзора и Росрыболовства для проверки животноводческих предприятий, которые располагаются в районе реки.

В начале ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором местный житель сообщает о гибели рыбы в реке Малая Киргизка у села Копылово и жалуется на запах свиного навоза от воды.

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