В Томске закончили строительство нового детсада на Иркутском тракте

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Новый детский сад на 220 мест по Иркутскому тракту, 175/3 получил разрешение на ввод в эксплуатацию в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что в новом трехэтажном здании разместятся 3 ясельных и 6 дошкольных групп, для каждой из которых спроектированы обособленные групповые помещения. Общими являются музыкальный и физкультурный залы, кабинеты ИЗО, аэробики, медблок и пищеблок.

Также на территории детсада обустроены прогулочные площадки с навесами и детским игровым оборудованием, две площадки для занятия физкультурой и площадка для изучения правил дорожного движения. Детский сад вошел в состав МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №82 г. Томска» (заведующая Светлана Щенова). В учреждении будут работать порядка 60 сотрудников, в том числе 26 педагогических работников. Списки воспитанников нового учреждения уже укомплектованы. Сейчас в здании устанавливают мебель и оборудование.

Детский сад был построен в рамках нацпроекта «Демография». Его возведением занималось ООО «СУ ТДСК». Стоимость муниципального контракта составила 232 млн рублей. Его открытие запланировано на декабрь, после завершения работы по лицензированию образовательной деятельности.

Напомним, ранее разрешение на ввод в эксплуатацию получил детский сад на ул. Высоцкого, 16. Завершается строительство еще на двух объектах: корпусе детсадов на ул. Академика Сахарова, 46 и ул. Архитектора В. Болдырева, 13. Всего в текущем году в Томске в рамках национального проекта возводятся восемь новых корпусов дошкольных образовательных учреждений. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 2 млрд рублей.

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