В Томске построили новый детский сад

В Томске в рамках нацпроекта «Демография» завершилось строительство нового детского сада на 145 мест, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Двухэтажное здание площадью 2,7 тыс. кв. метров возведено по адресу ул. Высоцкого, 16. Строительство вело СМУ ТДСК. Сумма муниципального контракта составила около 172 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в новом детскому саду разместятся две ясельные и четыре дошкольные группы. В здании помимо групповых помещений есть залы для занятий физкультурой и музыкой площадью не менее 75 кв. метров каждый. Также в нем разместятся кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и медицинский блок. На прилегающей территории оборудована игровая зона с площадками для каждой группы с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также общая физкультурная площадка.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» в Октябрьском районе Томска продолжается строительство еще семи детских дошкольных учреждений: это четыре сада на 145 мест и три сада на 220 мест. Сдать все объекты планируется до конца года.

Всего на возведение восьми детских садов в областном центре направлено свыше 2 млрд рублей, из которых более 800 млн — средства федерального бюджета.

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