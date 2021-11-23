18+
18+

Новосибирские спортсмены победили на чемпионате Томской области по рыболовному спорту

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, соревнования спорт выиграли рыболовный спорт проиграли турнир рыбная ловля Новосибирские спортсмены победили на чемпионате Томской области по рыболовному спорту

Команда из Новосибирска одержала победу в чемпионате Томской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда», который прошел в Молчановском районе.

Как уточняет пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие около 30 человек. Победителей по весу улова определили как в личном, так и в командном (2 человека) первенствах. К зачету принимались хищные рыбы (окунь, щука, судак, налим).

По итогам турнира первое место заняла команда из Новосибирска, в общей сумме набрав около 10 кг рыбы. Второе место заняли Алексей Кравцов и Сергей Куликов из томской команды «Чистые пруды», бронза также досталась рыболовам из Томска — Сергею Рубцову и Андрею Войтину.

В личном зачете три призовых места заняли новосибирцы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский холдинг «КДВ Групп» запланировал запуск сети непродовольственных супермаркетов — газета

16 ноября 2021
Томские новости

Томские ученые получили новый катализатор для разложения опасного сельхозпестицида

9 ноября 2021
Томские новости

МТС определил топ-3 самых онлайн-активных дачных поселков Томска

27 октября 2021
Томские новости

Фонд Научной библиотеки ТГУ пополнили 300 книг Дома русского зарубежья

25 октября 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли два «серебра» и две «бронзы» со всероссийских соревнований

16 ноября 2021
Томские новости

В подземных переходах Томска отремонтируют освещение

25 октября 2021
Томские новости

Во время ковидных каникул учреждения соцзащиты Томской области будут работать в обычном режиме

28 октября 2021
Томские новости

В Томске наведут порядок на ул. Матросова

19 ноября 2021
Томские новости

В Томске снимут один из выпусков программы «Поедем, поедим!»

19 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle