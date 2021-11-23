Новосибирские спортсмены победили на чемпионате Томской области по рыболовному спорту

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Команда из Новосибирска одержала победу в чемпионате Томской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда», который прошел в Молчановском районе.

Как уточняет пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие около 30 человек. Победителей по весу улова определили как в личном, так и в командном (2 человека) первенствах. К зачету принимались хищные рыбы (окунь, щука, судак, налим).

По итогам турнира первое место заняла команда из Новосибирска, в общей сумме набрав около 10 кг рыбы. Второе место заняли Алексей Кравцов и Сергей Куликов из томской команды «Чистые пруды», бронза также досталась рыболовам из Томска — Сергею Рубцову и Андрею Войтину.

В личном зачете три призовых места заняли новосибирцы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: