В томском Ботсаду зацвел устрашающий энцефаляртос

22 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета зацвело древнее редчайшее субтропическое растение — энцефаляртос устрашающий — появившееся еще до эпохи динозавров, сообщает пресс-служба вуза.

«Энцефаляртос устрашающий отличается не только необычным названием, но и цветением. В этот период у него можно наблюдать большую оранжевую шишку. Многие из этих растений сейчас находятся под охраной, крайне редко встречаются в природных местообитаниях, но при этом сохраняются в коллекциях ботанических садов», — рассказывает руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская.

Энцефаляртос устрашающий включен в список редких видов Международного союза охраны природы со статусом NT (близкий к уязвимому положению). Растение это двудомное, и его пол можно определить по строению «шишки». Энцефаляртос, «живущий» в Ботсаду ТГУ, — мальчик.

Также в оранжереях Ботсада начинают цвести тропические и субтропические орхидеи — здесь более 500 видов и сортов.

Познакомиться с удивительными растениями СибБС ТГУ можно на самостоятельных экскурсиях по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь маску и QR-код или другие подтверждающие документы.

Фото из архива СибБС ТГУ

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: