МТС обеспечила мобильную связь на 6 месторождения на севере Томской области

22 ноября 2021 / пресс-служба МТС / Фото: пресс-служба МТС

МТС обеспечила связью более 2 тыс. вахтовиков на месторождения томского севера. Это стало возможным благодаря установке нового телеком-оборудования.

«Помните, весной я писала о развитии сети МТС в северных районах Томской области? Тогда мы „покрыли“ 4G-интернетом Герасимовское и Северо-Останинское месторождения Томскнефть ВНК, магистральный нефтепровод пункт „Завьялово“. За прошедшие полгода мы „оцифровали“ еще шесть площадок — Малореченское, Хвойное, Матюшкинское, Ледовое, Южно-Черемшанское и Оленье месторождение. Это тысячи довольных работников, которые могут оставаться на связи с родными и близкими; а также перспективы внедрения умных сервисов на месторождениях, которые помогут контролировать производственные показатели, производительность оборудования и безопасность персонала», — сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенков своем Facebook, добавив, что оператор «покрыл» интернетом автодорогу от Стрежевого до Пионерного.

Благодаря установке нового оборудования связью обеспечены важнейшие объекты, находящиеся на территории месторождений — цеха добычи нефти и газа, приемо-сдаточные пункты, жилые комплексы. С помощью мобильного интернета вахтовики смогут оптимизовать рабочие процессы, а также заполнять свободное время общением с близкими в мессенжерах и соцсетях, потреблять «тяжелый контент» — смотреть видео в HD качестве или играть в онлайн-игры.

С начала года в Томской области было построено и введено в эксплуатацию около 20 базовых станций стандарта LTE-900, увеличенный радиус действия которых позволяет закрыть «белые пятна» в труднодоступных локациях: на месторождениях, вдоль автомобильных и железных дорог, где мобильный интернет крайне востребован.

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