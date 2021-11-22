В томском «Мегаполисе» открылся пункт вакцинации от COVID-19

22 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 22 ноября, в Томске открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Он располагается здании ритейл-парка «Мегаполис» на пр. Ленина, 217, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Поставить прививку можно на первом этаже здания с понедельника по субботу с 13.00 до 19.0. Здесь же можно привиться от гриппа.

Таким образом, сегодня в Томске работают 11 пунктов вакцинации, в которых прививку может поставить любой желающий:

в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13),

торговом комплексе «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1),

ритейл-парке «Мегаполис» (пр. Ленина, 217),

в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12),

в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5),

в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116),

в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105),

в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12),

медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69).

На сегодняшний день вакцинацию в регионе прошли 441 165 жителей региона, из которых 368 709 получили оба компонента вакцины.

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