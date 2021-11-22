18+
18+

В томском «Мегаполисе» открылся пункт вакцинации от COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, мегаполис прививки уколы вакцинация В томском «Мегаполисе» открылся пункт вакцинации от COVID-19

Сегодня, 22 ноября, в Томске открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Он располагается здании ритейл-парка «Мегаполис» на пр. Ленина, 217, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Поставить прививку можно на первом этаже здания с понедельника по субботу с 13.00 до 19.0. Здесь же можно привиться от гриппа.

Таким образом, сегодня в Томске работают 11 пунктов вакцинации, в которых прививку может поставить любой желающий:

На сегодняшний день вакцинацию в регионе прошли 441 165 жителей региона, из которых 368 709 получили оба компонента вакцины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Житель Томской области хотел выменять у знакомого карабины, но в итоге ушел с двумя ружьями

12 ноября 2021
Томские новости

В томском ковидарии, куда под видом врача пробрался внук пациентки, пройдет проверка

28 октября 2021
Томские новости

Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух иномарок в Томском районе

8 ноября 2021
Томские новости

В Томской области вводятся дополнительные ограничения

28 октября 2021
Томские новости

Томские ученые выведут восприимчивые к антибиотикам бактерии для выращивания коров, свиней и верблюдов

28 октября 2021
Томские новости

В Томской области полицейские спасли заблудившегося вахтовика, который 5 дней выживал в лесу

18 ноября 2021
Томские новости

В Томске впервые отметят день преподавателя высшей школы

19 ноября 2021
Томские новости

Томские бодибилдеры привезли 4 медали с чемпионата России

27 октября 2021
Томские новости

Девять томских школ уйдут на дистант 28 и 29 октября

27 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle