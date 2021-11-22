18+
18+

В декабре Томск украсят ледяные скульптуры, посвященные народному искусству

Новый год ❄, Томские новости, конкурс фестиваль народное искусство новый год В декабре Томск украсят ледяные скульптуры, посвященные народному искусству

В этом году традиционный томский фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» будет посвящен теме «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс пройдет с 12 по 18 декабря. В его рамках 32 мастера из разных уголков России создадут 16 ледовых скульптур, посвященным многонациональной культуре Томска.

Работы участников будут украшать Ново-Соборную площадь до весны.

Ранее фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В крупнейшем томском ковидарии проведут капитальный ремонт

9 ноября 2021
Томские новости

Томич стал вторым на чемпионате мира по бодибилдингу

9 ноября 2021
Томские новости

МТС определил топ-3 самых онлайн-активных дачных поселков Томска

27 октября 2021
Томские новости

Сотрудница Научной библиотеки ТГУ получила «библиотечного оскара»

27 октября 2021
Томские новости

Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух иномарок в Томском районе

8 ноября 2021
Томские новости

В выходные в Томске ограничат движение на ул. Красноармейской

12 ноября 2021
Томские новости

Домашний матч «Томи» закончился ничьей

8 ноября 2021
Томские новости

TEDxYouth@Tomsk: о предпринимательстве и изобретательстве

16 ноября 2021
Томские новости

В Томске точно построят канатную дорогу, но власти ждут идей от думающей общественности — губернатор

16 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle