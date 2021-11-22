В декабре Томск украсят ледяные скульптуры, посвященные народному искусству

22 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В этом году традиционный томский фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» будет посвящен теме «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс пройдет с 12 по 18 декабря. В его рамках 32 мастера из разных уголков России создадут 16 ледовых скульптур, посвященным многонациональной культуре Томска.

Работы участников будут украшать Ново-Соборную площадь до весны.

Ранее фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.

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