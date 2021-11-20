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О том, как сделать продукт, который купит не только ваша мама, расскажут в «Точке кипения – Томск»

IT, IT и телеком, Томские новости, О том, как сделать продукт, который купит не только ваша мама, расскажут в «Точке кипения – Томск»

В воскресенье, 21 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» совместно с Фондом «Спутник» пройдет мероприятие для предпринимателей «Как сделать продукт, который купит не только ваша мама?». В программе — серия лекций, работа в командах с экспертами, этапы CustDev и другое.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдёт для предпринимателей с проектами на ранней стадии. В ходе мероприятия участники узнают, как определить рынок, предназначенный для их продукта, как проверить гипотезы потребности продукта на рынке и на практике попробуют сформировать портрет «своего» потребителя. Мероприятие позволит предпринимателям создать устойчивый концепт, который со временем может превратиться в бизнес-модель.

Эксперты мероприятия:

Елизавета Шефер прочитает для участников мероприятия лекцию «Что такое CustDev и зачем он нужен. Customer discovery», а также проведет для собравшихся этапы CustDev (постановку цели, подготовку гипотез для проверки и формулирование вопросов для глубинного интервью). Программа также включает лекцию Максима Пудалова на тему «Реальные кейсы. Как сделать продукт и выйти на федеральный уровень?» и ролевой звонок с экспертом (Булат Абдрашитов). В командах участникам предстоит поработать над описанием целевой аудитории продукта и презентовать свои версии экспертам мероприятия и другим участникам.

Мероприятие «Как сделать продукт, который купит не только ваша мама?» пройдет 21 ноября (воскресенье) с 09:30 до 18:30. Для участия необходима регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/246905

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