В Томске подписали хартию Большого университета

19 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Сегодня, 19 ноября, руководители томский университетов, академических институтов, а также НИЯУ и МИФИ подписали хартию «Большого университета», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В документе собраны главные принципе совместной работы участников проекта. В качестве базовой ценности прописывается академическая свобода каждого из партнеров. Кроме того, в хартии отмечены главные научные, образовательные и организационные задачи, решение которых будет способствовать формированию и продвижению международного бренда «Большой университет Томска» и Томска как первого в России города-университета.

«Хартия — очень важный шаг на пути создания „Большого университета Томска“, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Этот глобальный интеграционный проект объединил все наши университеты и академические институты. Символично, что исторический документ был подписан в День преподавателя высшей школы, который сегодня впервые отмечается в России. Сегодня мы думаем о завтрашнем дне региона, и этот день связан с развитием научно-образовательного комплекса».

Согласно документу, участники «Большого университета» обязуются совместно работать над формированием экосистемы города-университета и обеспечением в Томске мирового уровня образования. Вузы, включенные в проект, намерены создавать и реализовывать совместные образовательные программы. Также партнеры будут вести совместную работу по повышению уровня комфортности и безопасности инфраструктуры для учебы, работы, проживания и досуга студентов, аспирантов и молодых ученых.

«Мы считаем очень важным заданный Томском вектор на объединение усилий научных институтов и университетов, в современном мире это необходимо для достижения глобальных целей. Действия научно-образовательного комплекса в рамках „Большого университета Томска“ — это уникальный и показательный пример. Мы видим результаты такой консолидации — вузы Томска очень достойно показали себя в проекте „Приоритет 2030“ и уже получили поддержку государства, в планах — строительство межуниверситетского кампуса и другие большие проекты», — отметил в приветствии участникам хартии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Участники, подписавшие хартию, будут согласовывать между собой стратегические решения, имеющие влияние на развитие всего научно-образовательного комплекса Томской области, выступающего драйвером развития региона.

«Мы несколько лет складывали проект Большой университет Томска, — цитирует ректора ТГУ Эдуарда Галажинского пресс-служба вуза. — Мы начали работать вместе, и это уже даёт свой результат. В этом году участники Большого университета выиграли несколько крупнейших проектов, совокупный бюджет которых — более 3,5 миллиардов рублей. Продвигаясь вместе, мы сможем складывать масштабные истории, полезные для региона и страны».

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