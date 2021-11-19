В Томске наведут порядок на ул. Матросова

19 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске почистят парковку на ул. Матросова, 3 и уберут снежный вал вдоль проезжей части. Такое поручение было передано МБУ «ТомскСАХ» по итогам пешего обхода представителями администрации территории улицы на участке от ул. Киевской до ул. Артема.

Как сообщает пресс-служба мэрии, городские службы оценили санитарное содержание проезжей части, внутриквартальных въездов, тротуаров, подъездные пути к объектам социальной сферы.

По итогу подрядчику районной администрации поручено навести порядок на территории возле контейнерной площадки напротив дома по ул.Матросова, 4. Эта площадка была модернизирована за счет средств муниципального бюджета в 2021 году.

В сообщении также отмечается, что все коммунальные раскопки, которые проводились на территории улицы Матросова, завершены и засыпаны инертным материалом. Окончательное благоустройство территории на месте раскопок проведут весной.

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