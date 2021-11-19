Женщина попала под колеса иномарки в центре Томска, требуется помощь очевидцев

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне утром, 18 ноября, в Томске под колеса Toyota Avensis попала 49-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.55 на пр. Ленина, 119. Здесь 43-летний водитель иномарки сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.

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