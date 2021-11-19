В Томске открылся еще один мобильный прививочный пункт

19 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 19 ноября, в Томске на базе медико-санитарной части №3 по ул. Пушкина, 69 открылся мобильный прививочный пункт.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, он будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Таким образом, с сегодняшнего дня в Томске работают 10 пунктов вакцинации:

в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13),

торговом комплексе «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1),

в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12),

в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5),

в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116),

в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105),

в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12),

в медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69).

С графиком их работы можно ознакомиться здесь.

В сообщении также отмечается, что вакцинироваться от гриппа и COVID-19 также можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 676 случаев заболевания коронавирусом. 39 151 заболевший выздоровел. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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