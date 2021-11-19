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В Томске открылся еще один мобильный прививочный пункт

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Сегодня, 19 ноября, в Томске на базе медико-санитарной части №3 по ул. Пушкина, 69 открылся мобильный прививочный пункт.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, он будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Таким образом, с сегодняшнего дня в Томске работают 10 пунктов вакцинации:

С графиком их работы можно ознакомиться здесь.

В сообщении также отмечается, что вакцинироваться от гриппа и COVID-19 также можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 676 случаев заболевания коронавирусом. 39 151 заболевший выздоровел. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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