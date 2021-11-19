Новый резидент ТОСЭР «Северск» займется производством ориентировано-стружечной плиты

Пятнадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Северск» стала компания «Сибборд». Предприятие планирует организовать производство ориентировано-стружечной плиты (ОСП), вложив более 340 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, ОСП или OSB плиты используются в строительной, мебельной и тарной промышленности. Отличительной особенностью продукции «Сибборд» является использование в своей продукции до 90% древесины осины и березы. Таким образом производимые предприятием плиты становятся более прочными и обеспечивают им более светлый цвет. Использование в производстве лиственных пород и низкоэмиссионных смол дает еще ряд преимуществ перед аналогами — высокую влагостойкость, шумопоглощающие свойства и термическую изоляцию.

«В сибирском регионе сегодня отсутствуют производители ОСП плит, поэтому он является наиболее привлекательным целевым рынком для реализации продукции предприятия, — отметил директор ООО „Сибборд“ Андрей Лысенко. — Благодаря налоговым льготам и другим мерам поддержки резидентов ТОСЭР компания сможет производить востребованную продукцию по приемлемым ценам и занять прочные позиции на рынке».

Новый резидент создаст для жителей Северска 44 новых рабочих места.

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