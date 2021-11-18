Убившие знакомого за заражение их ВИЧ селяне осуждены в Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2021 // Фото: unsplash.com

Томский областной суд признал двух жителей села Малиновка виновными в убийстве и приговорил каждого из них к 16 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Суд установил, что в июне 2020 года во дворе частного дома села трое местных жителей распивали спиртное.

«В ходе общения потерпевший признался, что ранее именно он заразил их обоих ВИЧ-инфекцией во время употребления наркотиков. Разозлившись, один из подсудимых нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу и топором по голове», — говорится в пресс-релизе.

Второй подсудимый выкопал яму в огороде рядом со своим домом, куда они с подельником закопали тело убитого. Через несколько дней труп вывезли в болото вблизи автомобильной дороги.

Мужчинам инкриминировали п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Помимо лишения свободы суд приговорил селян к 2 годам ограничения свободы.

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