Депутаты Томской облдумы приняли поправки в закон о бесплатном школьном питании для детей с ОВЗ

18 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На прошедшем сегодня, 18 ноября, заседании Законодательной Думы Томской области одобрили поправки в закон, увеличивающий субвенции на школьное питание детей с ограниченными возможностями здоровья.

«До момента, пока не было заключено соглашение между Минфином и администрации Томской области о софинансировании расходов на питание младших школьников (1-4 класс), финансирование шло полностью за счет областного бюджета. В прошлом году питание всех школьников с 1-го по 4-й класс обеспечивалось за счет средств федерального бюджета, частично областной», — отметил депутат Леонид Глок.

По его словам, в целом закон сохранил свой прежний вид, изменилась только формула расчета в приложении.

- Увеличение финансирования на организацию питания детей с ОВЗ вызвано увеличением норматива питания. Размер финансового обеспечения одноразовым питанием в день в 2022 году составит - 62,64 рублей, за счет чего размер финансового обеспечения на двухразовое питание составляет 125,28 рублей. Напомню, что школьники с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в образовательном учреждении, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, - продолжил Леонид Глок.

На сегодняшний день под нормы обновленного закона попадают 15 тыс. детей с ОВЗ, учащихся в 1-11 классах. На 2022 год в областном бюджете на питание обучающихся с ОВЗ запланировано 420,5 млн рублей (в том числе из средств федерального бюджета — 41,4 млн), из них 86,4 млн областных средств — на увеличение нормативов расходов с 1 января 2022 года. Именно на эту сумму будет увеличен объем субвенции муниципалитетам на реализацию данных расходных обязательств.



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