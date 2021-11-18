Дети-сироты в Томской области начнут получать жилищные сертификаты

18 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 18 ноября, на втором заседании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли законопроект о жилищном сертификате для детей-сирот. Он предусматривает возможность предоставления единовременной социальной выплаты детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей на приобретение жилья.

«Это совершенно новое направление работы. Сейчас такие же законы обсуждаются в ряде других субъектов РФ. Суть их сводится к тому, что лица из числа детей-сирот, достигших 23 лет, имеют возможность приобретать жилье на рынке не с помощью структур администрации Томской области, а самостоятельно искать его на всей территории региона. И получить сертификат, за счет которого и будет оплачено это жилье. То есть ребенок деньги на руки не получает — он вносит предложение, а жилье приобретается за счет средств сертификата», — рассказала спикер Облдумы Оксана Козловская.

Она отметила, что такой подход поможет решить проблему отсутствия в регионе квартир (площадью 33 кв. метра), соответствующих требованиям законодательства для обеспечения жильем детей-сирот. Законом предусмотрена возможность заявителя использовать личные накопления, заемные средства или средства материнского капитала, чтобы купить квартиру большей площади.

Выдаваться жилищный сертификат будет при соблюдении ряда условий:

- наличие судебного решения, которое вступило в силу и было вынесено до 1 января 2021 года, а также наличие мирового соглашения, которым меняется способ исполнения судебного решения с обеспечения жилым помещением на возможность предоставления жилищного сертификата;

- достижение лицом из данной категории возраста 23-х лет по состоянию на 31 декабря 2020 года включительно;

- наличие факта дееспособности и социализации получателя (трудоустройство, отсутствие судимости, задолженности по алиментам, налогам и сборам).

В 2021–2022 годах на реализацию законопроекта потребуется около 100 млн рублей. На сертификаты в регионе претендуют 46 человек.



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