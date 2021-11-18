Бюджет Томской области пополнился более чем на 2 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 18 ноября, на втором заседании Законодательной Думы Томской области депутаты большинством голосов увеличили общую сумму расходов и доходов бюджета региона на 2021 год.

Увеличение связано с поступлением 2,3 млрд рублей целевых федеральный средств. Большая их часть — порядка 1,5 млрд рублей — будет направлена на здравоохранение, образование и культуру. 847 млн рублей будет дополнительно выделено на борьбу с коронавирусом, 478 млн рублей — на строительство новой школы на ул. Демьяна Бедного в Томске.

«Львиная доля идет на учреждения здравоохранения, на дополнительное финансирование мероприятий по работе в условий пандемии, зарплаты врачам, которые работают в „красных“ зонах», — отметила спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Федеральные средства направят на создание модельных библиотек, ежемесячные выплаты для педагогических работников профучилищ, а также на детей от 3 до 7 лет и при рождении первого ребенка.

Дополнительные средства предусмотрены и на техническое оснащение томского Театра юного зрителя, театра «Скороморх» и Северского детского театра. Обновленные проект бюджета предполагает выделение 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог.

После внесенных изменений бюджет Томской области на 2021 год составит 87,4 млрд рублей. Расходы увеличатся до 93,2 млрд рублей. Дефицит останется прежним — 5,8 млрд рублей.

«Федеральные средства помогут в решении многих важных для региона вопросы. В частности, строительство новых поликлиник — в Южных воротах Томска и Асино, — отметил на заседании председатель комитета по труду и социальной политике облдумы Олег Правдин. — Я думаю, нужно предусматривать строительство больничных объектов микрорайоне Радужный. Новая школа на Д. Бедного и новые сады в томских микрорайонах — это тоже важнейшие объекты».



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