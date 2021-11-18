Депутаты Томской облдумы приняли трехлетний бюджет в первом чтении

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 18 ноября, на втором собрании Законодательно Думы Томской области депутаты единогласно приняли проект бюджета региона на 2022–2024 годы.

Впервые за долгое время он принят с профицитом в 4 млрд рублей в 2022 году. Ожидается, что общая сумма доходов составит 73,1 млрд рублей, расходов — 69,1 млрд рублей.

«Бюджет 2022–2024 годов активно обсуждался на комитетах. Все фракции проголосовали за принятие бюджета в первом чтении, — отметила спикер облдумы Оксана Козловская. — На мой взгляд, сейчас преждевременно говорить о каких-то параметрах бюджета. Для нас очевидно, что они будут меняться и с точки зрения доходной, и расходной части. Думаю, что мы вернемся к вопросу профицита, учитывая объем заимствований, который сегодня есть у Томской области. Прежде всего это будет связано с необходимостью найти софинансирование по тем федеральным программам и нацпроектам, которые в 2022 году будет финансировать РФ».

Проект бюджета Томской области сохраняет социальную направленность: на эту сферу заложено более 65% расходов — 45,2 млрд рублей. На реальный сектор экономики выделено 12,4 млрд рублей. Большая часть этих средств направят на дорожный фонд. Кроме того, запланированы расходы и на малое и среднее предпринимательство, на агропромышленный комплекс, ЖКХ и другие структуры, и другие инвестиционные проекты. Проект бюджета также предусматривает рост доходов бюджета — с 73 млрд рублей в 2022 году до 75 млрд в 2024-м. Расходы также вырастут — с 69 млрд рублей в 2022 году до почти 76 млрд в 2024-м. Прогнозируемый профицит областного бюджета в 2022 году составит 3 985 904,1 тыс. рублей. На 2023 и 2024 годы — 365 123,9 и 889 002,6 тыс. рублей.

«Бюджетно-финансовый комитет рассмотрел данный законопроект, все замечания и предложения других комитетов думы учтены. Предлагаем принять его в первом чтении и сформировать Согласительную комиссию для доработки документа ко второму чтению», — озвучил позицию комитета вице-спикер Александр Куприянец.

По словам председателя комитета по экономике Законодательной Думы Томской области Виктора Власова, обозначенные в проекте статьи расходов точно не будут уменьшены, а, скорее всего, будут увеличены по итогам работы согласительной комиссии.

«Сейчас создана согласительная комиссия, мы утвердили ее состав. В ней поровну представителей администрации и депутатов. Уже поступили предложения по дополнительному финансированию ряда мероприятий, в том числе и по социальной и экономической части. Согласительная комиссия будет рассматривать эти мероприятия. Она начнет работу на следующей неделе, где, возможно, профицит и уменьшится, потому что на эти мероприятия нужны определенные затраты, — отметил Виктор Власов. — В декабре у нас будет пленарное заседание, где мы должны будем окончательно утвердить бюджет Томской области на 2023–2024 годы».



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