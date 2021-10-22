В Томской области полицейские спасли заблудившегося вахтовика, который 5 дней выживал в лесу

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские спасли 50-летнего жителя поселка Белый Яр, который ушел на охоту, заблудился, повредил ногу и несколько дней выживал в лесу, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Мужчина вышел из вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от Белого Яра, 10 ноября в обеденное время. Сообщение о его пропаже поступило 14 ноября.

На поиски был направлен личный состав районного отдела полиции — старший участковый уполномоченный, капитан полиции Антон Левченко и оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции Игорь Сидоренко.

Прибывшим на место происшествия полицейским вахтовики указали направление, в котором ушёл их товарищ. Стражи порядка на снегоходе добрались до болота, а затем продолжили поиски пешком. Двигаясь в сторону предполагаемого маршрута охотника «спасатели» нашли присыпанные снегом следы. Через несколько часов полицейские нашли пропавшего в 7 километрах от вахтового поселка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра.

Охотник также рассказал, что в тайге он заблудился, подвернул ноги и уже не мог самостоятельно передвигаться. В ожидании помощи 5 дней он питался замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев.

Полицейские помогли мужчине добраться до снегохода, на котором вывезли его к вахтовому посёлку.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: