Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2021 // Фото: zdrav.tomsk.ru

Партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 9 600 доз поступила в Томскую область. Препарат распределят в мобильные пункты, кабинеты вакцинации поликлиник и районные больницы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Вакцина проходит процесс оформления всех необходимых документов и распределяется по медицинским учреждениям», — отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

В облзраве добавили, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» могут поставить все желающие от 18 лет через полгода после перенесенного COVID-19 или предыдущей вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Перед прививкой необходимо предоставить сертификат о вакцинации, либо выписку о перенесенном заболевании.

На сегодняшний день препаратом «Спутник Лайт» привились 71 459 жителей региона. Всего вакцинацию от COVID-19 прошли 420 883 жителя региона, оба компонента поставили 351 702 человек. Среди вакцинированных 125 115 человек старше 60 лет.

Также на этой неделе в регион поступило 18 600 доз препарата «Спутник V», из которых 1 800 — в Северск.

За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило 513 236 доз вакцины (398 259 — «Гам-КОВИД-Вак», 86 532 — «Спутник Лайт», 22 380 — «ЭпиВакКорона», 6 065 — «КовиВак»).

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 118 случаев заболевания коронавирусом. 39 064 заболевших выздоровели.

Ранее губернатор сообщал, что в Томской области остановился прирост заболеваемости коронавирусом.

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