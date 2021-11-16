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Большой университет Томска планирует выступать в вузовских рейтингах единой структурой — ректор ТГУ

Кампус, Томские новости, университет образование ТГУ рейтинги Большой университет Томска планирует выступать в вузовских рейтингах единой структурой — ректор ТГУ

Университеты и научно-исследовательские институты Томска, участвующие в проекте Большой университет, намерены выступать в международных университетских рейтингах в качестве единой структуры. Об этом на прошедшем сегодня в ТАСС пресс-конференции сообщил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

«Пока мы идем отдельно, потому что в рейтингах нет механизма учета консорциума. Мы ведем переговоры с рейтинговыми агентствами — это же частные проекты, у них свои правила подсчета», — отметил Эдуард Галажинский.

По его словам, в Большом университете ждут постановление правительства, которое институционализирует коллаборацию вузов. Таким образом участники проекта получат основание, чтобы рейтинговые агентства считали их вместе.

«Сегодня все вместе мы — почти 60 тыс. студентов, но задача стоит масштабироваться. Только наш университет за 2 года прирос на 2 тыс. студентов», — отметил Эдуард Галажинский.

По его словам, в Большом университете настроены нарастить количество студентов до 100 тыс., 30% из них будут составлять иностранцы.

«Это позволит в два раза увеличить количество профессорско-преподавательского состава для того, чтобы повысить концентрацию на территории как профессоров, так и студентов талантливых», — объяснил Эдуард Галажинский.

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