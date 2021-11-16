В томском Политехе обсуждают новые подходы к инженерному образованию

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено пресс-службой ТПУ

Во вторник, 16 ноября, в Томском политехническом университете стартовала пятидневная стратегическая сессия по развитию инженерного образования с участием преподавателей и сотрудников университета, а также внешних экспертов.

В сессии принимают участие более 50 человек — преподаватели и сотрудники университета, а также эксперты. Участники разделены на семь групп, каждая из которых обсуждает свое направление: подходы к управлению образовательной программы, сетевое содержание подготовки инженера, включенность инженерного процесса и в целом отличие профессиональной подготовки от процесса образования. По итогу будут сформированы решения, которые должны помочь вузу улучшить подготовку по инженерным программам.

— Мы видим ускоряющиеся преобразования в мире, которые требуют иной подготовки, скорости работы, людей, которые готовят кадры высшей квалификации. Для университета это важная миссия, потому, потому что мы на себе опробуем те новые подходы к инженерному образованию, которые в целом будут востребованы в стране. Я уверен, что по итогам защиты предложений, которая состоится в субботу, мы сможем сформировать из сложившихся коллективов рабочие группы и запустить проработку и в межмодульный период. Эти проекты нужно будет запустить на весь университет, — отметил на открытии сессии и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

«Новое инженерное образование» — один и стратегических проектов томского Политеха, с которым университет вошел в первую группу вузов по треку «Исследовательское лидерство» программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030».

Фото: Предоставлено пресс-службой ТПУ

— Нам было важно послать сигналы научно-образовательному комплексу от региона — какие задачи стоят перед ним, и как эти задачи корреспондируют с национальными целями. Последние четыре года мы «пересобирали» научно-образовательный комплекс в регионе. Томская область — регион знаний, и он должен успеть войти в новые фронтиры, которые позволят начать создавать технологии с новыми рынками. И мы дорожим инициативами, которые выдвигает томский Политех, — обратилась к участникам сессии вице-губернатор Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

В стратегической сессии также принимают участие внешние эксперты: руководитель проектной работы Московской школы управления «Сколково» Павел Мрдуляш и научный руководитель программы «Приоритет 2030» Андрей Волков.

— Эта сессия происходит на фоне нескольких больших процессов. И ни один из университетов не может уклониться от них, — отметил Андрей Волков. — Существует чувствительная для всех стран миграция талантов: конкуренция за людей — самое главное. А также — миграция знаний и людей в сеть. Чем круче студент, тем быстрее он уходит в мировую коммуникацию. Если он мотивированный, то послушает открытую лекцию в Стенфорде, а не в томском вузе. Мы конкурируем не с соседними университетами, а со всем миром.

Финал сессии состоится в эту субботу, 20 ноября. Участники обсудят сформированные в процессе работы групп предложения о том, как можно изменить подходы к подготовке инженеров в ТПУ.

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