В Томске молодой человек украл у прохожего телефон и сломал его, так как не смог его разблокировать

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 17-летнего жителя Томского района, подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью 8 ноября. По предварительным данным, в подъезде одного из домов на ул. Вершинина в Томске к потерпевшему подошел незнакомый молодой человек и попросил телефон, чтобы позвонить. Томич передал смартфон, после чего получил удар кулаком. Злоумышленник скрылся вместе с похищенным мобильным устройством.

Позже полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Томского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он уточнил, что сломал и выбросил похищенный смартфон, так как не смог его разблокировать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

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