Пассажирский Boeing-737, летевший из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске

16 ноября 2021 / Фото: Вероника Белецкая

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информационное онлайн-табло новосибирского аэропорта.

Борт совершил посадку в 11:47 по местному времени (7:47 мск).

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что посадка совершена по решению экипажа.

Самолет вылетел в 8:40 по местному времени (4:40 мск) из Томска в Москву, перед посадкой вырабатывал топливо в течение примерно двух часов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: