Пассажирский Boeing-737, летевший из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске
16 ноября 2021 / Фото: Вероника Белецкая
Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информационное онлайн-табло новосибирского аэропорта.
Борт совершил посадку в 11:47 по местному времени (7:47 мск).
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что посадка совершена по решению экипажа.
Самолет вылетел в 8:40 по местному времени (4:40 мск) из Томска в Москву, перед посадкой вырабатывал топливо в течение примерно двух часов.
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