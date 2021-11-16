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Пассажирский Boeing-737, летевший из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Происшествия, Путешествия, Томские новости, самолет боинг посадка аварийная Пассажирский Boeing-737, летевший из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информационное онлайн-табло новосибирского аэропорта.

Борт совершил посадку в 11:47 по местному времени (7:47 мск).

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что посадка совершена по решению экипажа.

Самолет вылетел в 8:40 по местному времени (4:40 мск) из Томска в Москву, перед посадкой вырабатывал топливо в течение примерно двух часов.

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