Томские кикбоксеры победили на первенстве Европы

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены Вячеслав Манохин и Данил Заев успешно выступили на первенстве Европы по кикбоксингу, которое проходило с 9 по 14 ноября в черногорской Будве, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 1 418 спортсменов из 39 стран, в том числе 196 - из России. Томский кикбоксер Вячеслав Манохин стал лучшим в весовой категории 57 кг в разделе «фулл-контакт», а Данил Заев завоевал «золото» в весовой категории 60 кг в разделе «фулл-контакт с лоу-киком».

Томские спортсмены тренируются под руководством Семена Ануфриева, Ильи Афонина, Ивана Иконникова, Виктора Лобынцева, Кристины Субуханкуловой и Дениса Мещерякова.

«Ребята одержали победу над соперниками из Сербии, Турции, Азербайджана, Украины и России, внесли свой вклад в первое общекомандное место сборной России на первенстве Европы. Соперники были непростыми, но томичи успешно выполняли установки в каждом поединке, поэтому я очень доволен их выступлением и подготовкой в целом», - рассказал тренер Семен Ануфриев.

Почитать об истории развития томского кикбоксинга можно в нашем материале.

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