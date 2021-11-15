Сторож скончался на заимке в Томской области, не дождавшись вертолета со спасателями
15 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Ashutosh Pandey on Unsplash
В Томской области проводится проверка по факту смерти сторожа на заимке в заброшенной деревне Стрежня Молчановского района.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 58-летний мужчина ждал вертолет со спасателями и медиками, который не мог вылететь из-за нелетной погоды.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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