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Сотрудница томской библиотеки им. Пушкина стала лучшим молодым библиотекарем года

Конкурсы и акции, Награды и назначения, Томские новости, культура библиотека выиграли конкурсы профессиональное мастерство Сотрудница томской библиотеки им. Пушкина стала лучшим молодым библиотекарем года

Томичка Анна Безменова стала лучшим молодым библиотекарем по итогам конкурса «Библиотекарь года — 2021», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Заведующая сектором научно-исследовательской работы научно-методического отдела «Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина» Анна Безменова получила награду на торжественной церемонии, которая состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге.

За победу в конкурсе боролись работники из 56 регионов России. В шорт-лист вошли 33 специалиста общедоступных библиотек и 10 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования. Победителям вручили дипломы и сертификаты.

Учредитель конкурса — Министерство культуры РФ, организатор — Российская национальная библиотека, соорганизатор — Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке РБА.

Ранее сообщалось, что сотрудница научной библиотеки ТГУ получила «библиотечного оскара».

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