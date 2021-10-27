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Сотрудница Научной библиотеки ТГУ получила «библиотечного оскара»

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Заведующая отделом библиотечного взаимодействия и технологии Научной библиотеки Томского государственного университета Екатерина Медведева заняла третье место на первом профессиональном конкурсе «Лаборатория Лидерства — 2021. Лучший университетский библиотекарь». Официальная церемония награждения состоялась накануне, 26 октября.

Как сообщают организаторы, конкурс проходил в течение 7 месяцев и включал 4 этапа: Библиотека — Центр информации, Библиотека — Центр коммуникации, Библиотека — Центр развития. Победитель каждого получал сертификаты и награды. Екатерина Медведева также становилась лауреатом трех остальных этапов конкурса.

Итогом работы участников стало эссе на тему «Библиотека — Центр Будущего». Организаторами были предложены пять тем: «Библиотекарь будущего: компетенции и профессиональные траектории», «Место библиотеки в цифровизации образования», «Библиотренды», «Роль библиотеки в управлении знаниями», также «Включенность библиотеки в развитие креативных индустрий».

Лидером IV этапа стала Екатерина Медведева, заведующий отделом библиотечного взаимодействия и технологии НБ Томского государственного университета. Как победитель она пройдет обучение в бизнес-школе Сколково по программе «Управление проектами». Второе место заняла Евгения Ускова из НБ имени Р. А. Пановой Марийского государственного университета. Третьей стала Юлия Леденева — заместитель директора УНИБЦ (НБ) Российского университета дружбы народов.

«Четвертый этап конкурса был для меня самым сложным. Работая с темой „Библиотекарь будущего“, несколько раз меняла концепцию эссе, переписывала кардинально текст, очень много хотелось сказать, но как-то всё не складывалось в единое целое. В общем, настоящие муки творчества, — поделилась Екатерина. — Помог случай: нам в библиотеку подарили редкую книгу XVI века. Я представила, что ей могла бы оказаться мистическая книга „Бытие библиотечное: чудеса и предсказания“, и мы её читаем. Вот так всё получилось. В целом, конкурс для меня стал выходом из зоны комфорта, мощным скачком в профессиональном развитии, проверкой целеустремленности. Хочу поблагодарить всех коллег, друзей, родных за помощь, поддержку и веру в меня», — рассказала Екатерина Медведева.

«Лаборатория лидерства-2021: лучший университетский библиотекарь» — первый конкурс профессионального мастерства, ориентированный исключительно на библиотекарей высших учебных заведений. Конкурс призван определить новых лидеров библиотечной отрасли и подчеркнуть значимость роли библиотеки в стратегии развития университета. Организаторы конкурса — ЭБС «Лань», Ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), информационно-аналитический журнал «Университетская КНИГА» при поддержке министерства науки и высшего образования. Партнеры конкурса — Консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ), Национальный консорциум российских библиотек (НЭИКОН), издательство Wiley, издательский дом «Гребенников», компания «Антиплагиат» и компания EBSCO.

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