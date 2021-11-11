В «Точке кипения – Томск» в онлайн формате пройдет TEDxYouth@Tomsk 2021

11 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 13 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» в онлайн формате пройдет конференция TEDxYouth@Tomsk 2021 «Предприниматель и/или изобретатель». 13 спикеров — школьники, студенты, молодые профессионалы — расскажут о своем опыте реализации технологических и научных проектов, первых успехах и неудачах. Мероприятие пройдет в онлайн формате на портале Leader-Id, сообщают организаторы.

Предприниматели сегодня все чаще смотрят в сторону технологического предпринимательства, где частью бизнеса является создание новых технологий и на базе них — новых продуктов. А есть изобретатели и инженеры, которые увлечены созданием чего-то нового, но не всегда задумываются о том, кто и зачем будет это покупать. Не всегда между инженером и предпринимателем простые отношения.

Инженер считает, что он делает уникальную вещь, а предприниматель — что платить можно только тогда, когда продукт реализуется на рынке. И лишь небольшой процент инженеров могут (хотят) занять позицию предпринимателя. Но без них двоих сегодня многое невозможно. Например, стартапы.

Молодые ребята только пробуют примерять на себя этот мир. Кто-то — через проектные идеи или научные гипотезы. Кто-то пробует смотреть дальше и думать о себе в роли предпринимателя. Кому-то более близка изобретательская логика.

Спикеры TEDxYouth@Tomsk 2021 — старшеклассники, студенты и молодые профессионалы. Каждый из них — с опытом запуска своего проекта, создания нового технологического продукта, решения сложных научных и инженерных задач. Перед каждым из них стоят вопросы: в каком направлении двигаться дальше, на что сделать ставку и как внести свой вклад в изменение будущего.

Спикеры:

• Семен Демченко, ученик Академического лицея имени Г.А. Псахье

Тема выступления: «Не бойтесь просить помощи, разрабатывая экструдер»

• Алена Бывшенко, студентка Томского политехнического университета направления «Электроника и наноэлектроника»

Тема выступления: «Дети и технологии: бомба замедленного действия или что-то большее?»

• Артем Бакшеев, студент школы ядерных технологий по направлению Физика конденсированного состояния Томского политехнического университета,

Тема выступления: «Как увлечение наукой изменило меня»

• Лев Костевич, ученик школы Интеграция

Тема выступления: «Проектная деятельность, как способ подготовки поколения специалистов»

• Вячеслав Бакулин, студент Томского государственного университета по специальности «Программная инженерия»

Тема выступления: «Почему я боюсь работать в IT-компаниях»

• Анна Нефедова, ординатор кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, наставник Детского технопарка «Кванториум»

Тема выступления: «Как биологические проекты с детьми могут вытащить из депрессии»

• Артем Стовбуник, ученик 10-го класса Томского Физико-Технического Лицея

Тема выступления: «Космос, картошка и клубника»

• Данила Копцев, студент Томского политехнического университета, Инженерной школы ядерных технологий, направления Физика конденсированного состояния

Тема выступления: «Frivolous matter»

• Тимофей Плотников, ученик Кисловской СОШ Томского района

Тема выступления: «Как, будучи школьником, заинтересовать бизнес»

• Федор Марков, ученик Лицея при Томском политехническом университете

Тема выступления: «От малых целей к грандиозным результатам!»

• Вячеслав Макович, консультант по технологическому предпринимательству и бизнес-трекер (г.Санкт-Петербург)

• Андрей Папиашвили, ученик 4-го класса Российского образовательного центра в Испании (г.Ереван)

• Алина Дубовцева, преподаватель эстрадного пения в Детской школе искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна

Специальное творческое выступление

TEDxYouth@Tomsk 2021 пройдет 13 ноября (суббота), начало в 16:00. Ссылка на регистрацию и подключение: https://leader-id.ru/events/243820.

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