В Томской области вновь зарегистрировано более 270 случаев COVID-19
12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 276 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 51 064 случаев заболевания коронавирусом. 38 892 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 1,05.
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