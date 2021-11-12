18+
18+

В Томской области вновь зарегистрировано более 270 случаев COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус пандемия эпидемия инфекция уровень заболеваемости В Томской области вновь зарегистрировано более 270 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 276 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 51 064 случаев заболевания коронавирусом. 38 892 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 1,05.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

9 ноября 2021
Томские новости

Северский судомоделист победил на Кубке Европы

21 октября 2021
Томские новости

Томские бодибилдеры привезли 4 медали с чемпионата России

27 октября 2021
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

18 октября 2021
Томские новости

В Томской области вводится обязательная вакцинация

15 октября 2021
Мировые новости

Томичи смогут пройти бесплатный курс «Как работать с историческим наследием»

15 октября 2021
Томские новости

Внедрение новых требование к малым аэропортам откладывается

18 октября 2021
Томские новости

В Томске открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19

12 ноября 2021
Томские новости

В Томске скончалась пожилая пациентка, внук которой под видом врача ухаживал за ней в ковидарии

1 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle