В Томской области вновь зарегистрировано более 270 случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 276 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 51 064 случаев заболевания коронавирусом. 38 892 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 1,05.

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