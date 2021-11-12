Новый резидент ТОСЭР «Северск» займется производством резиновой плитки и металлоконструкций

12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Компания «Север-Комплект» стала 13 резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Северске. Сейчас компания занимается ремонтом и изготовлением оборудования для Сибирского химического комбината.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, объем инвестиций в проект составит около 14,5 млн рублей. В качестве резидента ТОСЭР предприятие планирует производить металлоконструкции, блок-боксы, модульные здания и оборудование широкого применения — для смешивания химических сыпучих материалов и жидкостей, для производства промышленной продукции и перемещения продукции. Новым направлением станет производство резиновой плитки.

Сегодня территория опережающего социально-экономического развития «Северск» является одним из лидеров по количеству резидентов среди всех ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли. Выход всех действующих предприятий-резидентов на плановую мощность обеспечит создание более 440 рабочих мест.

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