У томичей осталось три дня, чтобы пройти перепись

В воскресенье, 14 ноября, завершается первая цифровая Всероссийская перепись населения. Решения на основе полученных данных определят жизнь страны на ближайшие 10 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В переписи уже приняло участие более 92 % населения России (более 133,5 млн жителей). Из трех основных способов участия в переписи (на портале Госуслуг, на стационарном участке, в МФЦ или у переписчика) многие жители страны выбрали онлайн-перепись на портале Госуслуг. Таким способом воспользовались 24 миллиона человек. В Томской области переписались более 90% жителей, в том числе более 17% – через портал Госуслуг.

«Полученные данные лягут в основу огромного количества решений в нашей стране: от разработки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц. Именно поэтому лозунг переписи «Создаем будущее», — подчеркнул руководить Росстата Павел Малков. Эксперты и ученые будут использовать результаты переписи для расчетов, бизнес – для разработки инвестиционных планов.

Жители Томской области смогут переписаться через портал Госуслуг, у переписчика, в МФЦ или на переписном участке. Кроме того, принять участие в переписи можно по телефонам Томскстата 8 (3822) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00.

«Призываю всех жителей Томской области, кто еще по каким-то причинам не прошел перепись, использовать эту возможность и переписаться любым удобным способом. Следующий шанс принять участие в переписи появится не раньше 2030 года», – отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

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