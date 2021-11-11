Дмитрия Седнева рекомендовали на должность ректора ТПУ

11 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 10 ноября, на очередном заседании Наблюдательного совета Томского политеха кандидатуру Дмитрия Седнева рекомендовали на должность ректора вуза для участия в Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. Ожидается, что она примет решение в декабре, сообщает пресс-служба вуза.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель Наблюдательного совета ТПУ, обращаясь к участникам заседания, рассказал, каких результатов уже удалось добиться Дмитрию Седневу как руководителю университета.

«Во-первых, за считанные недели вместе с командой он подготовил заявку университета на конкурс новой федеральной программы «Приоритет 2030». По итогам наш университет вошел в первую группу трека «Исследовательское лидерство» с максимальной суммой гранта. И я еще раз поздравляю весь университет и всех нас с этой победой», — подчеркнул глава региона.

Федеральную поддержку получила инициатива Томского политеха по трансформации инженерного образования в России. По словам Сергея Жвачкина, за всю свою 125-летнюю историю ТПУ был и остается настоящей колыбелью инженерного образования. И сейчас вуз смог предложить современную модель обучения технических специалистов: «Новое инженерное образование» — один из ключевых проектов, который уже получил поддержку Министерства науки и высшего образования России в рамках программы «Приоритет».

Программой «Приоритет» также поддержан проект ТПУ в области водородных технологий. Это перспективное направление, где Томская область может стать одним из центров развития и внедрения технологий, реализации пилотных проектов и появления соответствующих производств.

«Дмитрий Андреевич для ТПУ свой человек, он вырос в университетской среде, а значит, способен не только к внедрению инноваций, но и к сохранению университетских традиций. Как губернатор и председатель Наблюдательного совета, я внимательно слежу за его работой и считаю, что он обладает качествами, необходимыми для решения глобальных задач федерального и мирового уровня, которые я перечислил. Предлагаю поддержать кандидатуру Дмитрия Седнева на должность ректора ТПУ и рассчитываю, что Министерство науки и высшего образования наше предложение поддержит», — подытожил губернатор Томской области.

В свою очередь и.о. ректора ТПУ в ответном слове представил программу развития вуза, в основе которой три стратегических проекта — «Энергия будущего», «Инженерия здоровья» и «Новое инженерное образование».

Свое мнение о кандидатуре на должность ректора ТПУ высказали и члены совета. Руководитель проектного направления «Прорыв» – специальный представитель ГК «Росатом» по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков поддержал Дмитрия Седнева, отметив важную роль инженерного образования в развитии ядерных технологий.

В результате участники заседания единогласно проголосовали за кандидатуру Дмитрия Седнева. Ожидается, что решение будет принято аттестационной комиссией Минобрнауки РФ в декабре.

Дмитрий Андреевич Седнев — кандидат технических наук, доцент. В 2012 году окончил университет по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов», затем учился в аспирантуре ТПУ и защитил кандидатскую диссертацию. В университете совмещал преподавательскую и научную работу в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов. Разработал технологию контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву, а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации. Это роботизированный аналог УЗИ для металлических деталей, позволяющий обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах.

В ТПУ руководил Инженерной школой неразрушающего контроля и безопасности, международной научно-образовательной лабораторией неразрушающего контроля, Центром промышленной томографии. Выпускник «Школы ректоров» Сколково. Обладатель медали Российской академии наук для молодых ученых, стипендии Президента РФ.

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