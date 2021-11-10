Сибирское ускорение: «Ростелеком» и GFN.RU поднимают облачный гейминг в СФО на новую высоту

10 ноября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и GFN.RU запускают в Новосибирске серверный кластер, который выведет облачный гейминг на технологиях NVIDIA на принципиально новый уровень. В результате значительно сократится задержка сигнала (пинг) в многопользовательских онлайн-играх, что увеличит результативность и повысит шансы сибиряков на победы.

Главное преимущество облачного гейминга заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Ранее за работу сервиса GFN.RU отвечали три серверных кластера: два в Москве и один в Екатеринбурге. Четвертый серверный кластер в Новосибирске, инвестиции в который составили 300 млн рублей, значительно увеличит территорию охвата, где доступны максимальные возможности сервиса GFN.RU. Оборудование размещено в современном дата-центре компании «Ростелеком — Центры обработки данных», открытом в столице Сибирского федерального округа (СФО) в январе 2021 года.

«Новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга появятся в Сибири благодаря тому, что GFN.RU стал одним из основных резидентов дата-центра компании “Ростелеком-ЦОД”, расположенного в Новосибирске. По уровню надежности этот дата-центр соответствует уровню Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Новый серверный кластер с современным оборудованием позволит улучшить качество предоставляемых услуг и снизит нагрузку на другие дата-центры», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин.

«Мы видим, что онлайн-игры стали частью массовой культуры, и стараемся сделать их доступнее для всех жителей России. Именно поэтому GFN.RU размещает новые серверные кластеры в регионах, теперь и в Новосибирске. Это позволит игрокам восточной части России запускать новые и требовательные игры без потери качества на привычных устройствах», — сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий. В дальнейшем GFN.RU планирует улучшить качество облачного гейминга и в других регионах страны.

Игровой сервис GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. «Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что позволило геймерам запускать самые требовательные современные игры практически с любого компьютера, ТВ-приставки или смартфона под управлением Android или iOS, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения.

GFN.RU совместим с крупнейшими платформами по продаже игр и предлагает запускать их сразу из Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect и других библиотек. В каталоге GFN.RU уже больше тысячи игр, которые хранятся на мощных серверах и запускаются из облака, более 100 из них можно оценить бесплатно. Сервисом воспользовалось уже более 950 000 игроков.

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