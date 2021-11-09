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В крупнейшем томском ковидарии проведут капитальный ремонт

Власть, Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Социальная сфера, Томские новости, коронавирус инфекция пандемия эпидемия уровень заболеваемости сводка В крупнейшем томском ковидарии проведут капитальный ремонт

В медсанчасти № 2 Томска, где с 2020 года развернут крупнейший городской респираторный госпиталь для лечения больных коронавирусом, пройдет капитальный ремонт. Соответствующее распоряжение сегодня дал губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«У меня нет и не было никаких сомнений в профессионализме врачей, которые круглые сутки спасают людей в крупнейшем респираторном госпитале Томска, однако трудиться они должны в достойных условиях. В комфортных условиях должны находиться и пациенты», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, капремонт здания, которому в этом году исполнится полвека, будет проходить поэтапно. Сначала будет разработана проектно-сметная документация — на эти цели губернатор поручил предусмотреть в бюджете 7 млн рублей.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 49 985 случаев заболевания коронавирусом. 38 708 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,07.

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