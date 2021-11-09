ТДСК предложила мэрии Томска взять в аренду системы освещения в Радонежском

9 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТДСК

Томская домостроительная компания выступила с предложением муниципалитету взять в аренду часть освещения в микрорайоне Радонежский.

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о системе освещения на ул. Береговой. Ранее, в 2019 году, ТДСК подарила часть дороги и освещение на пер.Речном, когда в Радонежском открывали новую школу. В октябре 2021 года администрация Томска сообщила, что у муниципалитета в данный период нет средств на выкуп оставшихся в собственности ТДСК участков и систем освещения.

«Департамент капитального строительства администрации Томска в апреле 2020 года обратился в администрацию Томской области с заявкой на финансирование выкупа систем освещения на ул. Береговой и пер. Речном в мкр. Радонежский в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Финансирование на выкуп систем освещения муниципалитетом не предусмотрено до настоящего времени, поэтому нет информации о сроках включения освещения этих улиц», — цитируют в компании сообщение мэрии.

В пресс-службе ТДСК отмечают, что аренда систем освещения позволит снизить нагрузку на городской бюджет, если в городской администрации решат включить всё уличное освещение в Радонежском.

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