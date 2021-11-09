Почти 40 лошадей спасли при пожаре на томской ферме

9 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 8 ноября, в деревне Лязгино Томского района загорелась молочная ферма, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22.08. К приезду пожарных горело бытовое помещение внутри здания. Сотрудники МЧС спасли из здания 38 лошадей и 6 коров.

Возгорание удалось ликвидировать к 23.31. В результате частично обгорела деревянная обрешетка крыши здания и потолочное перекрытие в бытовом помещении. Площадь пожара составила 70 кв. метров. На месте работали 6 единиц техники и 24 человека.

Причина возгорания устанавливается.

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