АКРА подтвердило кредитный рейтинг Томска и его облигаций на уровне «BBB (RU)», прогноз «стабильный»

9 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне «BBB (RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006, 34007 и 34008 также подтвержден на уровне «BBB (RU)».

Согласно пресс-релизу, долговая нагрузка на городской бюджет умеренно низкая при умеренных рисках рефинансирования. В течение 2021 года долг Томска снизился с 4,2 млрд рублей до 2,9 млрд рублей. Большая часть погашенной задолженности пришлась на банковские кредиты, а их доля в долговом портфеле уменьшилась до 22%.

«Текущий график погашения долга Томска сбалансирован, пик выплат приходится на 2022 год, когда городу необходимо погасить или рефинансировать 28% своих долговых обязательств. В оставшийся период 2021 года погашению подлежит 21% долга — 613 млн рублей», — говорится в сообщении.

Аналитики агентства прогнозируют, что по итогам года долг города может незначительно превысить 30% его текущих доходов. Процентные расходы необременительны и по итогам года составят 2% расходов без учета субвенций.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

По данным департамента финансов города, объем муниципального долга на 1 октября 2021 года составлял 2,884 млрд рублей, в том числе 2,263 млрд рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 621 млн рублей — кредиты коммерческих банков.

Доходы городского бюджета на 2021 год с учетом последних корректировок утверждены в размере 19,634 млрд рублей, расходы — 20,728 млрд рублей, дефицит — 1,095 млн рублей, или 5,3% расходов.

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