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В Томской области вступили в силу ограничения на вход в заведения общепита для невакцинированных

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, ПЦР тесты коронавирус проверки режим ограничений В Томской области вступили в силу ограничения на вход в заведения общепита для невакцинированных

Сегодня, 8 ноября, в Томской области начали действовать ограничения на вход в ряд общественных учреждений для невакцинированных граждан.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, речь идет об организациях общественного питания, парикмахерских, салонах красоты, спортивных объектах, торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры, а также гостиницах. С сегодняшнего дня, чтобы попасть в эти учреждения гражданам необходимо предъявить сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов.

«При входе в учреждения гражданам необходимо предъявить один из документов в электронном или в бумажном виде, а также при требовании сотрудника учреждения или участника рейда по проверке QR-кода показать документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что срок действия сертификата о вакцинации составляет 1 год, сертификата о перенесенном заболевании — 6 месяцев.

Напомним, за прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 271 случай заболевания коронавирусом. В связи со сложной эпидобстановкой в Томской области на неделю продлили ковидные каникулы.

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