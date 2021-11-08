В Томске закончились съемки веб-сериала «Соцсети»

8 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: CAST production

В Томске завершились съемки финальной серии веб-сериала «Соцсети», в котором приняли участие известные актеры Кирилл Кяро, известный по телесериалам «Нюхач», «Эпидеми» и «Измены».

Как сообщают в продюсерском объединении CAST production, накануне Кирилл Кяро прилетел в Томск для съёмки серии под названием «Объятые одиночеством».

По сюжету серии, действие разворачивается в ближайшем будущем, главный герой Стас, которого исполняет актер Кирилл Кяро — работает в компании кадлером: помогает клиенткам справиться с одиночеством и депрессией, обнимая их перед сном за деньги. Он каждую ночь засыпает в новой постели с новой одинокой женщиной. Однако встреча с клиенткой по имени Лера стирает для него границу между работой и истинными желаниями, он влюбляется в нее, из-за чего нарушает этические правила компании, в которой работает. Это основная драматическая завязка сюжета.

Съемки веб-сериала проходили в течение трех месяцев. Сейчас его создатели ведут подготовку к монтажу. Релиз сериала запланирован в первой половине 2022 года.

Напомним, веб-сериал «Соцсети» стал возможен благодаря победе продюсерского объединения CAST production в грантовом конкурсе Росмолодежи и при поддержке привлекаемых партнеров. Проект состоит из 3 серий, рассказывающих об отношениях между современными людьми под влиянием цифровых технологий. В сериях играют главные роли известные актеры Любовь Аксенова, Алексей Гоман, Кирилл Кяро, Сергей Походаев, а также томские театральные актеры, актеры-любители, известные общественные деятели города. Помимо основной съёмочной группы из Томска в проекте принимают участие и молодые кинематографисты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Читы, Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Кемерова и других городов России.

Как отмечают организаторы проекта, они по прежнему открыты к сотрудничеству, в том числе с компаниями, поскольку проект планируется расширится до полноценного сериала. Чтобы связаться с продюсерами, необходимо написать на почту art@cast-production.ru с пометкой «Партнёрство».

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