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Музыкант Томской филармонии стала лауреатом премии «Органист года»

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Органистка Томской филармонии Мария Блажевич стала лауреатом премии «Органист года — 2021». Церемония награждения прошла 3 ноября в Кафедральном соборе Калининграда.

Как уточняется на сайте Томской филармонии, Мария получила награду в номинации «За самую оригинальную и концептуальную программу». Церемония награждения прошла в рамках Всероссийской «Ночи искусств». Событие также вошло в программу XIII международного фестиваля «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе». Здесь Мария Блажевич исполнила Фантазии на темы оперы «Кармен» Ж. Бизе в переложении для органа Эдвина Лемара.

Как сообщают организаторы, премия «Органист года» нацелена на «сохранение и развитие лучших традиций отечественной органной исполнительской школы, а также консолидацию профессионального сообщества, укрепление горизонтальных творческих связей и расширение потенциальной слушательской аудитории». Проект проводится второй год.

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