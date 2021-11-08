Музыкант Томской филармонии стала лауреатом премии «Органист года»

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2021 // Фото: philarmonic.tomsk.ru

Органистка Томской филармонии Мария Блажевич стала лауреатом премии «Органист года — 2021». Церемония награждения прошла 3 ноября в Кафедральном соборе Калининграда.

Как уточняется на сайте Томской филармонии, Мария получила награду в номинации «За самую оригинальную и концептуальную программу». Церемония награждения прошла в рамках Всероссийской «Ночи искусств». Событие также вошло в программу XIII международного фестиваля «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе». Здесь Мария Блажевич исполнила Фантазии на темы оперы «Кармен» Ж. Бизе в переложении для органа Эдвина Лемара.

Как сообщают организаторы, премия «Органист года» нацелена на «сохранение и развитие лучших традиций отечественной органной исполнительской школы, а также консолидацию профессионального сообщества, укрепление горизонтальных творческих связей и расширение потенциальной слушательской аудитории». Проект проводится второй год.

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